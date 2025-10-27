Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polis yaralandı
Ankara’da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polis yaralandı

Ankara’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ile şüpheli arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada polis memuru silahla vurularak yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi 856. Sokak'ta uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K'yi takibe aldı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Takip edildiğini fark eden şüpheli silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Y. yaralandı. Ahmet Y, karşı ateşle şüpheli Muhammed Furkan K'yi etkisiz hale getirdi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru ve şüpheli Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırılırken, şüphelinin yanında olayda kullandığı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

