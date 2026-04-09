Ankara’da uyuşturucuya karşı yeni dönem: “Narkoasayiş” sahada

Başkentte zehir tacirlerine karşı kapsamlı bir mücadele yürüten ekipler, Narkotik Şube'nin istihbarat gücü ile Asayiş ekiplerinin saha tecrübesini tek çatı altında topladı. Bu kapsamda "Narkomotor" olarak adlandırılan motosikletli narkotik timleri ile Yunus polisleri koordineli şekilde görev yapmaya başladı.

SAHA DENEYİMİ VE TEKNOLOJİ BİRLEŞTİ

Asayiş ekiplerinin hızlı müdahale kabiliyeti ve alan hakimiyeti, Narkotik birimlerinin "NARVAS" sistemi üzerinden elde ettiği verilerle birleştirildi. Ortak çalışma sayesinde suç analizleri daha etkin yapılırken, operasyonel başarı oranının da artırılması hedefleniyor.

ORTAK PLAN, ORTAK OPERASYON

"NarkoPlan" adı verilen strateji kapsamında ekipler; planlama, uygulama ve operasyon süreçlerini birlikte yürütüyor. Sokak sokak sürdürülen çalışmalarda, "kullanıcı" ve "satıcı" ayrımı gözetmeksizin detaylı incelemeler yapılıyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda torbacı ve uyuşturucu satıcısı deşifre edilirken, "Eksen", "Yörünge" ve "Uydu" olarak adlandırılan yöntemlerle şüphelilerin takibi ve tespiti sağlanıyor.