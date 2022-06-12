Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara için peş peşe gelen hava durumu uyarılarının ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Yarın gün boyu beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'da yarın okullar tatil mi gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. 13 Haziran Yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi?

SON DAKİKA | ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Son dakika Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;