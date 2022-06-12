Haberler Yaşam Haberleri ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? | (13 Haziran Pazartesi) yarın Ankara’da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin son dakika açıkladı!
Giriş Tarihi: 12.6.2022 22:54 Son Güncelleme: 12.6.2022 22:54

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? | (13 Haziran Pazartesi) yarın Ankara’da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin son dakika açıkladı!

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? | 13 Haziran Pazartesi yarın Ankara’da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin son dakika açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan yoğun yağış uyarılarıyla birlikte yaşanan son sel olayı sonrasında tedbir olması adına Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Bu açıklamanın ardından Başkent'te eğitim gören öğrenciler ve velileri tarafından "13 Haziran Pazartesi Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi?" sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama ve son dakika Ankara’da yarın okullar tatil mi edildi? sorusunun cevabı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara için peş peşe gelen hava durumu uyarılarının ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Yarın gün boyu beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'da yarın okullar tatil mi gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. 13 Haziran Yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi?

SON DAKİKA | ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Son dakika Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;



Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi



Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.



Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

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ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? | (13 Haziran Pazartesi) yarın Ankara’da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin son dakika açıkladı!
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