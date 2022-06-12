Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara için peş peşe gelen hava durumu uyarılarının ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Yarın gün boyu beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'da yarın okullar tatil mi gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. 13 Haziran Yarın Ankara'da okullar tatil mi edildi?
Son dakika Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."