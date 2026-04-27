Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da yıkım alanında platform çöktü: 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 27.04.2026 16:03

Ankara Ulus’ta yıkım çalışması yürütülen dört katlı binanın çevresine kurulan platformun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

UMAY SENA SÜMER
Ankara'nın Ulus semtinde yıkım nedeniyle demir güvenlik iskeleleriyle çevrili binaya ait platform, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol yönüne doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle alan araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

3 VATANDAŞ YARALANDI

Çökme sırasında bölgede bulunan 3 kişi yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda park halindeki bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlattı.

SON DAKİKA