Ankara’da yıkım alanında platform çöktü: 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Ulus semtinde yıkım nedeniyle demir güvenlik iskeleleriyle çevrili binaya ait platform, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol yönüne doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle alan araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

3 VATANDAŞ YARALANDI

Çökme sırasında bölgede bulunan 3 kişi yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda park halindeki bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlattı.