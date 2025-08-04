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Giriş Tarihi: 4.8.2025 10:06 Son Güncelleme: 4.8.2025 10:12

Ankara’da yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralı

Ankara'da seyir halinde olan yolcu otobüsü önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Mevlana bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle kamyonet devrildi. Olayda, kamyonetin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. ve G.A. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste bulunan yaralı yolcu G.A. ise Gazi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Ankara’da yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralı
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