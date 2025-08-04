Ankara’da yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Mevlana bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle kamyonet devrildi. Olayda, kamyonetin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. ve G.A. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste bulunan yaralı yolcu G.A. ise Gazi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.