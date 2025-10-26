Ankara’da yürek yakan olay! Kayıp olarak aranan iki kızdan biri hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki K.E.A., alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. İki kız çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, iki kızı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak talihsiz kızlardan H.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı K.E.A.'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlattığı bildirildi. Öte yandan, iki kız çocuğunun aileleri tarafından kısa süre önce kayıp ihbarı yapıldığı ve ekiplerin o sırada onları aradığı ortaya çıktı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.