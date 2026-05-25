Ankara’da zehir tacirlerine darbe: 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ilçedeki bazı kişilerin uzun süredir uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Yürütülen takip sürecinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.