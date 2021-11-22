Ankara’da zincirleme trafik kazası! 4 araç karıştı: 1’i ağır 6 yaralı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

TIR'ın arkasından gelen Hamza K. idaresindeki 06 CAP 372 plakalı kamyonet ise TIR'dan ayrılan dorseye çarparak savruldu. Savrulan kamyonete ise Ümit K.'nin kontrolündeki 06 GB 810 plakalı otomobil ile Rabia K.'nin kullandığı 06 CJT 236 plakalı araç çarptı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.