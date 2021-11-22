Ankara’da zincirleme trafik kazası! 4 araç karıştı: 1’i ağır 6 yaralı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
TIR'ın arkasından gelen Hamza K. idaresindeki 06 CAP 372 plakalı kamyonet ise TIR'dan ayrılan dorseye çarparak savruldu. Savrulan kamyonete ise Ümit K.'nin kontrolündeki 06 GB 810 plakalı otomobil ile Rabia K.'nin kullandığı 06 CJT 236 plakalı araç çarptı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.
1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI
Acil Servis Ekipleri, kamyonetin sürücüsü Hamza K., Ümit K. ve 4 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonet sürücüsü Hamza K.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.