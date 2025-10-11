Ankara’daki ait kavgasında apartman yöneticisi Mehmet Durmaz’ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu!

'BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Salih Dağ ise savunmasında, üst kat komşusu olan Mehmet Durmaz ile aralarında geçmişe dayalı bir husumet bulunduğunu, bunun kaynağının gürültü ve su sızıntısı olduğunu belirterek, daha önce defalarca şikayette bulunduğunu söyledi. Dağ, olay günü saat 14.30 civarında bina girişinde Durmaz ve eşiyle karşılaştığını, sözlü tartışma sırasında Durmaz'ın kendisini itip yüzüne tükürdüğünü ve kendisine hakarette bulunduğunu; kendisinin önce tokat attığını, ardından Durmaz'ın tekrar üzerine atıldığını iddia etti. Gözlüğünün düştüğünü ve görme güçlüğü çektiğini öne süren Dağ, bu sırada arka cebinde taşıdığı bıçağı çıkararak kendini korumak amacıyla doğrulttuğunu, Durmaz'ın bıçağın üzerine düştüğünü öne sürdü.

'YETERLİ DELİLLER OLUŞTU'

İddianamede; Salih Dağ'ın 'Kasten öldürme', 'Zincirleme şekilde alenen hakaret', 'Silahla tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarını işlediği ve bu suçlara yönelik yeterli delillerin oluştuğu belirtildi. Salih Dağ hakkında müebbet hapis ve 11 yıl 6 aya kadar hapis ile adli para cezası talep edilen iddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.