Ankara’daki dehşet görüntülerine karar: Zihinsel engelliyi ayağından vince asmışlardı!

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların yargılanmasına Ankara 87'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Dün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan, Kemal Buldak ile taraf avukatları ve şikayetçi Hamsa S. hazır bulundu. Sanıklar, olayın şaka amacıyla gerçekleştirildiğini, pişman olduklarını ve iş yeri sahibinin olay günü iş yerinde bulunmadığını belirterek, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Kemal Buldak, görüntüyü kaydettiğini belirtirken, Mehmet Ali Şenkal vincin kumandasını kontrol ettiğini söyledi. Niyazi Ayhan ise görüntüde gülen kişinin kendisi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk tedbirinden beklenen faydanın sağlandığı gerekçesiyle, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda 2 kez imza atma adli kontrol tedbiri ile sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi.