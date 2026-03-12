Ankara’daki feci yangın yürekleri burktu: Tüm ailesini kurtaran kahraman baba yaşam savaşını kaybetti!

Bunun üzerine dedesi ve komşular birlikte müdahale etmişler. Anne ve oğlu evden çıkarılmış. En son baba çıkmış ancak vücudunda çok fazla yanık olduğu için hastaneye kaldırılmış. Ne yazık ki bugün hastanede hayatını kaybetmiş. Mahallece çok üzüldük" diye konuştu.

