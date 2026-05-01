Ankara'daki psikolog cinayeti: Kapıyı kilitleyip infaz etti! "Ambulansı aramayın" O cani için ceza...

'EYLEM TASARLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

İddianamede, dosya kapsamındaki tüm deliller ışığında, sanığın olay öncesinde maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve ısrarla iletişim kurmaya çalıştığı, olay günü sabahı maktulün çalıştığı iş yerine gittiği belirtildi. Yıldırım'ın, iş yerine girdikten sonra kapıyı kilitlediği ve daha önceden temin ettiği silahla maktulün hayati önem taşıyan baş bölgesini hedef alarak ateş ettiği kaydedildi. Sanığın olaydan önceki davranışları, mesaj içerikleri, silahı önceden temin etmiş olması, kamera kayıtları, tanık beyanları ve dosya kapsamındaki diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde eylemin tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği ve 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör