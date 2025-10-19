Ankara’nın arabuluculuğunda ‘kalıcı ateşkes’: Afganistan ile Pakistan arasındaki bir sonraki görüşme Türkiye’de

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf yaptığı açıklamada, ateşkesin "kesinleştirildiğini" belirterek, her iki tarafın da "ayrıntılı konuları" görüşmek üzere 25 Ekim'de İstanbul'da tekrar bir araya geleceğini söyledi.

Asıf ayrıca, ateşkesin sağlanmasında aktif rol oynayan Türkiye'ye ve Katar'a teşekkür etti.

Afganistan'daki hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise tarafların tam ve anlamlı bir ateşkeste anlaştıklarını bildirdi.