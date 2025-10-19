Ankara’nın arabuluculuğunda ‘kalıcı ateşkes’: Afganistan ile Pakistan arasındaki bir sonraki görüşme Türkiye’de

Pakistan ile Afganistan arasında geçtiğimiz hafta şiddetlenen çatışmalarda sona gelindi. İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülen ateşkes görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Pakistan ile Afganistan, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya vardı.
BİR SONRAKİ GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf yaptığı açıklamada, ateşkesin "kesinleştirildiğini" belirterek, her iki tarafın da "ayrıntılı konuları" görüşmek üzere 25 Ekim'de İstanbul'da tekrar bir araya geleceğini söyledi.
Asıf ayrıca, ateşkesin sağlanmasında aktif rol oynayan Türkiye'ye ve Katar'a teşekkür etti.
Afganistan'daki hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise tarafların tam ve anlamlı bir ateşkeste anlaştıklarını bildirdi.
"ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı da Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Görüşmelere Türkiye ile birlikte aracılık eden Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da takip toplantılarının "ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenilir ve kalıcı bir şekilde uygulanmasını teyit etmek" amacıyla yapıldığını ifade etti.
ANKARA'NIN ATEŞKESTEKİ ROLÜ
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Afganistan ve Pakistan'ın üst düzey yetkilileri, iki ülke arasında yaşanan çatışmalara yönelik ateşkes görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülkenin savunma bakanları ve istihbarat servisleri başkanları da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda MİT Başkanı Kalın'ın da katıldığı ve mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasında diyalog sağlandı.