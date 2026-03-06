Ankaraspor-Nazilli Belediyespor şike davasında 5 isim tahliye edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanan futbol müsabakasında şike yapıldığı iddiasına ilişkin 52 sanığın yargılanmasına başlandı.

5 İSME TAHLİYE

İstanbul 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları da katıldı. Yapılan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erteni, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez'in tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında son yıllarda yaşanan müsabakalara ilişkin ilk iddianame düzenlenmişti. 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı iddianameye konu oldu. İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü "suçtan zarar gören "sıfatında yer almıştı.

BAŞKANLAR DAHİL 52 ŞÜPHELİ

İddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer alıyordu.

BERABERLİK ANLAŞMASI

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Hasan Güney ve Abdurrahman Karataş maç öncesinde irtibat kurarak maçın 0-0 bitmesi yönünde mutabakata varıldığı ve Nazilli Belediyespor ligde tutunurken mağdur Zonguldakspor ise küme düştüğü kaydedilmişti.