Ankara’yı sel aldı

Sıcak havaların etkisini sürdürdüğü bugünlerde, havalar aniden ve kısa bir süre de olsa soğudu.

Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı yüzde 65 ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler ile kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Öğle saatlerine doğru aniden bastıran yağmura yakalananlardan bazıları sahilden ayrılırken, bazıları denizin keyfini çıkarmaya devam etti. Yağmur yaklaşık 1 saat etkisini sürdürdü.

Ankara'da ise dün öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi, su birikintilerinin oluştuğu bazı caddelerde ise araçlar sürüklendi.



SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre bugün Ordu, Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin dolaylarında yerel olarak şiddetli sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, bugün ülke genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.