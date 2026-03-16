Giriş Tarihi: 16.03.2026

Anne-baba öldü 4 çocukları yaralandı

TOLGA YANIK
Bayram tatili için İstanbul'dan Nevşehir'e doğru yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobil Aksaray'da kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada baba Ömer Koç (38) olay yerinde, eşi Zeliha Koç (36) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin yaralanan 4 oğlunun ise tedavisini sürdüğü belirtildi. Kaza, Aksaray- Nevşehir karayolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Nevşehir'e doğru yola çıkan Koç ailesi içerisinde bulunduğu Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler yapılan kontroller sonucu Ömer Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Zeliha, oğulları Yiğit (12), Eyüp Ensar (11), Alpaslan (5) ve Yunus Emre (1) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeliha Koç da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocukların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

