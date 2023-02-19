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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Anne, baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Anne, baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve Diyarbakır'daki Diyar-Galeria sitesinde 6 kişilik Gündüz ailesi de hayatını kaybetti. Evin antre bölümünde cesetleri 10. günde bulunan anne, baba ve 4 çocuğu yan yana toprağa verildi. Yenişehir ilçesinde, kentin ilk AVM'si olan ve 4 bloktan oluşan 25 yıllık Diyar- Galeria Sitesi'nde yıkılan B ve D bloklarında 90 kişi hayatını kaybetti. Sitenin iki bloğunun, market ve spor salonununun alanlarını genişletmek amacıyla 'kolon kestikleri' için yıkıldığı iddiaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcılar tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, yıkım bir ailenin yok olmasına neden oldu. 6 kişilik Gündüz ailesi Diyar-Galeria Sitesi B Blok 3. katta yaşıyordu.



Deprem anında Mehmet Gündüz (50) eşi Bircan (42) ile çocukları Mekiye (20), Zehra (15), Nisa (11) ve Süleyman Gündüz (13) göçük altında kaldı. Arama-kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışırken, 9 saat sonra Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki deprem nedeniyle yıkılan D Blok enkazın üzerine devrildi. Depremin 10. günü ulaşılabilen aile üyeleri birbirlerine sarılı olarak antrede bulundu. Anne, baba ve çocukları Yeniköy Mezarlığı'nda yine yan yana toprağa verildiler.

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Anne, baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu
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