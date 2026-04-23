Anne babasını öldürüp canına kıydı

İstanbul Üsküdar
'da anne ve babasını silahla öldüren kişi kendi hayatına da son verdi. Olay, Küçüksu Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Doruk I. (38) ile annesi Bengisu I. (67) ve babası Hüseyin I. (67) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Doruk I. önce anne ve babasına ateş etti, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.