Anne çocuk oyun evi törenle hizmete açıldı

Sincan Belediyesi, ailelerin ve çocukların çok sevdiği Anne Çocuk Oyun Evleri'ne bir yenisini daha ekledi. Yedinci Anne Çocuk Oyun Evi Andiçen Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, anne çocuk oyun evlerine yoğun talep olduğunu ifade etti, sayısının artacağının da müjdesini verdi. Başkan Ercan "Yedinci anne çocuk oyun evimizi açıyoruz. Anne çocuk oyun evlerimiz çoğunlukla ev hanımlarına hitap ediyor. Anneler çocuklarıyla birlikte gelip hoşça vakit geçiriyor, bir taraftan da sosyalleşip, yeni dostluklar ediniyorlar. Atölyelerimiz var, sanat atölyeleri, manevi değerler atölyelerimiz var. Çocuklar, resim, geri dönüşüm, kodlama ile ilgili çalışmalara katılıyor. Oyun evlerimizde 2-3 yaşından itibaren anneleriyle güzel ve kaliteli vakit geçiriyorlar. Çok talep var, sayısını artırarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İlçede bulunan Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi, Yavuz Sultan Selim, Plevne, Ertuğrul Gazi olmak üzere Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi de haftanın 6 günü minik misafirlerini ağırlayacak.3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayan, anneleriyle güvenli ve huzurlu bir ortamda sosyalleşmelerini amaçlayan Anne Çocuk Oyun Evleri, Sincanlı aileler tarafından çok seviliyor. Oyunlarla eğitim modeli sunulan oyun evlerinde çocuklar eğlenerek öğreniyor. Spordan sanata birçok alanda eğitilen çocuklar, şarkılarla ve oyunlarla dil öğrenme fırsatı da yakalıyor. Her gün eğitici ve eğlenceli faaliyetlerle bilişsel, duygusal, sosyal becerileri gelişen minikler aynı zamanda birbirleriyle iletişim kurarak dil ve konuşma becerilerini de geliştiriyor.