Anne dehşeti Bir aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı

Yozgat'ın Çandır ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, 1 aylık bebeğini vahşice öldürdü. Olay, dün Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki F.B., komşularına bebeğini öldürüp sobada yaktığı itirafında bulundu. Eve giden komşular, sobada bebeğin cesedi ile karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle köye giden jandarma ekipleri, kadını gözaltına aldı. Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi. Korkunç cinayeti işleyen kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yozgat Valiliği, F.B.'nin 2 yaşındaki diğer çocuğunun ise Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderildiğini kaydetti.