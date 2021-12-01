Haberler Yaşam Haberleri Anne dehşeti Bir aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı
Giriş Tarihi: 2.12.2021

Anne dehşeti Bir aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Anne dehşeti Bir aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı
Yozgat'ın Çandır ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, 1 aylık bebeğini vahşice öldürdü. Olay, dün Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki F.B., komşularına bebeğini öldürüp sobada yaktığı itirafında bulundu. Eve giden komşular, sobada bebeğin cesedi ile karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle köye giden jandarma ekipleri, kadını gözaltına aldı. Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi. Korkunç cinayeti işleyen kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yozgat Valiliği, F.B.'nin 2 yaşındaki diğer çocuğunun ise Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderildiğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Asgari Ücret zammı toplantısı gerçekleşti: Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nebati atandı! Bakan Nureddin Nebati kimdir?
Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok
3 genç fidan kazaya kurban gitmişti: Yürek burkan detay...
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül
Son dakika: 1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Donbass'ta savaş çanları: NATO, Ukrayna ve ABD'den peş peşe açıklamalar!
SON DAKİKA! Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne dehşeti Bir aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA