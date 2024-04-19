‘Anne içime bir his doğdu, organlarımı bağışladım’

Yalova-Bursa Karayolu'nda, 12 Nisan'da meydana gelen kazada, ilk kez motosiklete binen Melek Karakaş (21), ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra ölmüştü. Üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan sadece 1 hafta önce organlarını bağışladığı ortaya çıkmıştı. Organlarını bağışlayarak 4 kişiye umut olan Melek ile kaza günü sabahı kahvaltı yapan ve sohbet eden acılı anne Rumen asıllı Türk vatandaşı Viorica Cristina Karakaş'ın SABAH'a anlattıkları ise yürekleri dağladı. 3 çocuk annesi Cristina Karakaş, "O sabah birlikte sofraya oturduk.Bana, 'Anne ben birkaç gün önce organlarımı bağışladım' dedi. 'İyi yapmışsın anneciğim ama daha yaşın genç, erken bağışlamışsın' dedim. 'Anne, içime bir his doğdu, bir an kendimi kötü hissettim, gidip bağışta bulundum' dedi. Melek'in bu şekilde hissetmesine çok üzüldüm. Sonra ben işe gittim. Sonra da acı haberi aldık, yıkıldık" dedi. Melek'in cenazesi dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu arada serbest bırakılan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün tekrar ifadeye çağrılması bekleniyor.