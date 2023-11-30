Anne ile İlgili Şiir - Anne Sevgisi İle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Anne ile ilgili şiir, anne sevgisi ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler belki de onlara direkt olarak söyleyemediğimiz duyguları ifade etmemiz için bize kolaylık sağlar. İnsanoğlu bazen duygularını söylemekten çekinen bir ruh haline bürünebilir. Bu nedenler pek çok edebi eser, insanların duygularını sevdiklerine yansıtmaları için güzel bir yol olur. Bizi doğuran, büyüten ve en güzel şekilde yetiştiren annelerimize de sevgimizi şiir ile ifade edebiliriz.
Bir gün sılaya geldiğimde,
Bir şeyler sezersen halimde,
Hiç şaşmayasın anacığım.
Başımı koyup dizlerine,
Uzun uzun ağlayacağım
Bütün insanların yerine. - Cahit Sıtkı Tarancı
Anne, bahar geliyor uyansana
Çık altın eşikte bekle beni,
En güzel tılsımları buldum sana
Koklayabilmek için nefesini.
Yeni açmış şu erik hatırlatır
Bana ağaçları çok sevdiğimi,
Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,
O kara bırakmışsın gözlerini.
Gül güzel annem benim, benim rüyam
İçimden çiçekli bir yol var sana,
Senin yerine biraz ben uyusam
Anne bahar geliyor uyansana. - Ceyhun Atuf Kansu
Seni düşünürüm
anamın kokusu gelir burnuma
dünya güzeli anamın.
Binmişim atlıkarıncasına içimdeki bayramın
fır dönersin eteklerinle saçların uçuşur
bir yitirip bir bulurum al al olmuş yüzünü. –Nazım Hikmet
Anne sevgisi ile ilgili 1 ila 2 kıtalık şiirler kısa şiirler olarak kabul edilebilir. Şairler, anne sevgisini en güzel şekilde şiirlerle yansıtabileceklerini düşünmüşlerdir. O yüzden şiiri, duygularını aktarmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Anne sevgisi hakkındaki kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Ben annemi çok severim
iyi doğru sözler hep onda
Üzülmesin diye çabalarım
Sevgi ışık var yolunda
Melek annem güzel annem
Ölürüm yollarına
Tatilleri yanında geçiririm annemin,
Bir aydınlık belirir o sararmış benzinde;
Bu sevimli günlerde gamdan, tasadan emin,
Avunurum bir çocuk gibi onun dizinde.
Ömrüm eski bir masal havasına bürünür,
Mesut günler yaşarım, yarınları anmadan;
Günler bitmeyecekmiş gibi uzun görünür,
Gülerim, eğlenirim, şakırım usanmadan. - Ahmet Kutsi Tecer
Anne sevgisi ile ilgili 3 ve daha fazla kıtalık şiirler uzun şiirler olarak kabul edilebilir. İstanbul hakkındaki uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
İlk kundağın
Ben oldum, yavrum;
İlk oyuncağın
Ben oldum.
Acı nedir
Tatlı nedir... bilmezdin
Dilin damağın
Ben oldum.
Elinin ermediği
Dilinin dönmediği
Çağlarda, yavrum
Kolun kanadın
Ben oldum
Dilin dudağın
Ben oldum.
Belki kıskanırlar diye
Gördüklerini
Sakladım gözlerden
Gülücüklerini...
Tülün duvağın
Ben oldum!
Artık isterlerse adımı
Söylemesinler bana
'Onun Annesi' diyorlar...
Bu yeter sevgilim bu yeter bana!
Bir dediğini
İki etmiyeyim diye
Öyle çırpındım ki
Ve seni öyle sevdim sana
O kadar ısındım ki
Usanmadım, yorulmadım, çekinmedim
Gün oldu kırdın...
İncinmedim;
İlk oyuncağın
Ben oldum... Yavrum
Son oyuncağın
Ben oldum...
Layık değildim
Layık gördüler
Annen oldum yavrum
Annen oldum! - Arif Nihat Asya
Anne öldü mü çocuk
Bahçenin en yalnız köşesinde
Elinde siyah bir çubuk
Ağzında küçük bir leke
Çocuk öldü mü güneş
Simsiyah görünüyor gözüne
Elinde bir ip nereye
Bilmez bağlayacağını anne
Kaçar herkesten
Durmaz bir yerde
Anne ölünce çocuk
Çocuk ölünce anne – Sezai Karakoç