Anne ile İlgili Şiir - Anne Sevgisi İle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Anne ile ilgili şiir, anne sevgisi ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler belki de onlara direkt olarak söyleyemediğimiz duyguları ifade etmemiz için bize kolaylık sağlar. İnsanoğlu bazen duygularını söylemekten çekinen bir ruh haline bürünebilir. Bu nedenler pek çok edebi eser, insanların duygularını sevdiklerine yansıtmaları için güzel bir yol olur. Bizi doğuran, büyüten ve en güzel şekilde yetiştiren annelerimize de sevgimizi şiir ile ifade edebiliriz.

Anne ile İlgili Şiir

Şairler canlarından çok sevdikleri anneleri için birçok şiir yazmıştır. Kimi zaman annelerinin mis kokusunu, kimi zaman anne özlemini, kimi zaman ise anne sevgisini kaleme almışlardır. Yoğun bir duygu olan anne sevgisini, şiirlerle annelerine yansıtmışlardır. O şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bir gün sılaya geldiğimde,

Bir şeyler sezersen halimde,

Hiç şaşmayasın anacığım.

Başımı koyup dizlerine,

Uzun uzun ağlayacağım

Bütün insanların yerine. - Cahit Sıtkı Tarancı

Anne, bahar geliyor uyansana

Çık altın eşikte bekle beni,

En güzel tılsımları buldum sana

Koklayabilmek için nefesini.

Yeni açmış şu erik hatırlatır

Bana ağaçları çok sevdiğimi,

Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,

O kara bırakmışsın gözlerini.

Gül güzel annem benim, benim rüyam

İçimden çiçekli bir yol var sana,

Senin yerine biraz ben uyusam

Anne bahar geliyor uyansana. - Ceyhun Atuf Kansu

Seni düşünürüm

anamın kokusu gelir burnuma

dünya güzeli anamın.

Binmişim atlıkarıncasına içimdeki bayramın

fır dönersin eteklerinle saçların uçuşur

bir yitirip bir bulurum al al olmuş yüzünü. –Nazım Hikmet

Anne Sevgisi İle İlgili Kısa Şiirler

Anne sevgisi ile ilgili 1 ila 2 kıtalık şiirler kısa şiirler olarak kabul edilebilir. Şairler, anne sevgisini en güzel şekilde şiirlerle yansıtabileceklerini düşünmüşlerdir. O yüzden şiiri, duygularını aktarmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Anne sevgisi hakkındaki kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Ben annemi çok severim

iyi doğru sözler hep onda

Üzülmesin diye çabalarım

Sevgi ışık var yolunda

Melek annem güzel annem

Ölürüm yollarına

Tatilleri yanında geçiririm annemin,

Bir aydınlık belirir o sararmış benzinde;

Bu sevimli günlerde gamdan, tasadan emin,

Avunurum bir çocuk gibi onun dizinde.

Ömrüm eski bir masal havasına bürünür,

Mesut günler yaşarım, yarınları anmadan;

Günler bitmeyecekmiş gibi uzun görünür,

Gülerim, eğlenirim, şakırım usanmadan. - Ahmet Kutsi Tecer





Anne Sevgisi İle İlgili Uzun Şiirler

Anne sevgisi ile ilgili 3 ve daha fazla kıtalık şiirler uzun şiirler olarak kabul edilebilir. İstanbul hakkındaki uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İlk kundağın

Ben oldum, yavrum;

İlk oyuncağın

Ben oldum.

Acı nedir

Tatlı nedir... bilmezdin

Dilin damağın

Ben oldum.

Elinin ermediği

Dilinin dönmediği

Çağlarda, yavrum

Kolun kanadın

Ben oldum

Dilin dudağın

Ben oldum.

Belki kıskanırlar diye

Gördüklerini

Sakladım gözlerden

Gülücüklerini...

Tülün duvağın

Ben oldum!

Artık isterlerse adımı

Söylemesinler bana

'Onun Annesi' diyorlar...

Bu yeter sevgilim bu yeter bana!

Bir dediğini

İki etmiyeyim diye

Öyle çırpındım ki

Ve seni öyle sevdim sana

O kadar ısındım ki

Usanmadım, yorulmadım, çekinmedim

Gün oldu kırdın...

İncinmedim;

İlk oyuncağın

Ben oldum... Yavrum

Son oyuncağın

Ben oldum...

Layık değildim

Layık gördüler

Annen oldum yavrum

Annen oldum! - Arif Nihat Asya



Anne öldü mü çocuk

Bahçenin en yalnız köşesinde

Elinde siyah bir çubuk

Ağzında küçük bir leke

Çocuk öldü mü güneş

Simsiyah görünüyor gözüne

Elinde bir ip nereye

Bilmez bağlayacağını anne

Kaçar herkesten

Durmaz bir yerde

Anne ölünce çocuk

Çocuk ölünce anne – Sezai Karakoç