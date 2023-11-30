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Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:31 Son Güncelleme: 30.11.2023 14:32

Anne ile İlgili Şiir - Anne Sevgisi İle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Dünyanın en güzel duygularından biri olan annelik, pek çok fedakarlığı da yanında getiren bir vasıftır. Kendinde öne koyduğun yavrun için elinden gelen her şeyin en iyisini yapmak, onu mutlu etmektir. O yüzden annelerimize büyük sevgi besler, onlara minnet duyarız. Onlara olan sevgimizi en saf ve güzel şekilde yansıtmak isteriz. Bu nedenle anne ile ilgili şiir, anne sevgisi ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler bulunur.

Anne ile İlgili Şiir - Anne Sevgisi İle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

Anne ile ilgili şiir, anne sevgisi ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler belki de onlara direkt olarak söyleyemediğimiz duyguları ifade etmemiz için bize kolaylık sağlar. İnsanoğlu bazen duygularını söylemekten çekinen bir ruh haline bürünebilir. Bu nedenler pek çok edebi eser, insanların duygularını sevdiklerine yansıtmaları için güzel bir yol olur. Bizi doğuran, büyüten ve en güzel şekilde yetiştiren annelerimize de sevgimizi şiir ile ifade edebiliriz.

Anne ile İlgili Şiir

Şairler canlarından çok sevdikleri anneleri için birçok şiir yazmıştır. Kimi zaman annelerinin mis kokusunu, kimi zaman anne özlemini, kimi zaman ise anne sevgisini kaleme almışlardır. Yoğun bir duygu olan anne sevgisini, şiirlerle annelerine yansıtmışlardır. O şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bir gün sılaya geldiğimde,
    Bir şeyler sezersen halimde,
    Hiç şaşmayasın anacığım.

Başımı koyup dizlerine,
Uzun uzun ağlayacağım
Bütün insanların yerine. - Cahit Sıtkı Tarancı

  • Anne, bahar geliyor uyansana
    Çık altın eşikte bekle beni,
    En güzel tılsımları buldum sana
    Koklayabilmek için nefesini.
    Yeni açmış şu erik hatırlatır
    Bana ağaçları çok sevdiğimi,
    Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,
    O kara bırakmışsın gözlerini.
    Gül güzel annem benim, benim rüyam
    İçimden çiçekli bir yol var sana,
    Senin yerine biraz ben uyusam
    Anne bahar geliyor uyansana. - Ceyhun Atuf Kansu

  • Seni düşünürüm
    anamın kokusu gelir burnuma
    dünya güzeli anamın.
    Binmişim atlıkarıncasına içimdeki bayramın
    fır dönersin eteklerinle saçların uçuşur
    bir yitirip bir bulurum al al olmuş yüzünü. –Nazım Hikmet

Anne Sevgisi İle İlgili Kısa Şiirler

Anne sevgisi ile ilgili 1 ila 2 kıtalık şiirler kısa şiirler olarak kabul edilebilir. Şairler, anne sevgisini en güzel şekilde şiirlerle yansıtabileceklerini düşünmüşlerdir. O yüzden şiiri, duygularını aktarmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Anne sevgisi hakkındaki kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Ben annemi çok severim
    iyi doğru sözler hep onda
    Üzülmesin diye çabalarım
    Sevgi ışık var yolunda

Melek annem güzel annem
Ölürüm yollarına

  • Tatilleri yanında geçiririm annemin,
    Bir aydınlık belirir o sararmış benzinde;
    Bu sevimli günlerde gamdan, tasadan emin,
    Avunurum bir çocuk gibi onun dizinde.

Ömrüm eski bir masal havasına bürünür,
Mesut günler yaşarım, yarınları anmadan;
Günler bitmeyecekmiş gibi uzun görünür,
Gülerim, eğlenirim, şakırım usanmadan. - Ahmet Kutsi Tecer


Anne Sevgisi İle İlgili Uzun Şiirler

Anne sevgisi ile ilgili 3 ve daha fazla kıtalık şiirler uzun şiirler olarak kabul edilebilir. İstanbul hakkındaki uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İlk kundağın
    Ben oldum, yavrum;
    İlk oyuncağın
    Ben oldum.

Acı nedir
Tatlı nedir... bilmezdin
Dilin damağın
Ben oldum.
Elinin ermediği
Dilinin dönmediği
Çağlarda, yavrum
Kolun kanadın
Ben oldum
Dilin dudağın
Ben oldum.

Belki kıskanırlar diye
Gördüklerini
Sakladım gözlerden
Gülücüklerini...
Tülün duvağın
Ben oldum!

Artık isterlerse adımı
Söylemesinler bana
'Onun Annesi' diyorlar...
Bu yeter sevgilim bu yeter bana!

Bir dediğini
İki etmiyeyim diye
Öyle çırpındım ki
Ve seni öyle sevdim sana
O kadar ısındım ki
Usanmadım, yorulmadım, çekinmedim
Gün oldu kırdın...
İncinmedim;
İlk oyuncağın
Ben oldum... Yavrum
Son oyuncağın
Ben oldum...

Layık değildim
Layık gördüler
Annen oldum yavrum
Annen oldum! - Arif Nihat Asya

  • Anne öldü mü çocuk
    Bahçenin en yalnız köşesinde
    Elinde siyah bir çubuk
    Ağzında küçük bir leke

Çocuk öldü mü güneş
Simsiyah görünüyor gözüne
Elinde bir ip nereye
Bilmez bağlayacağını anne

Kaçar herkesten
Durmaz bir yerde
Anne ölünce çocuk
Çocuk ölünce anne – Sezai Karakoç

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Anne ile İlgili Şiir - Anne Sevgisi İle İlgili Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler
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