Anne-oğulun katili kendini tarif etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont (33) başından vurulmuş halde, annesi Zekiye Zont (54) ise yamaç paraşütü alanında toprağa yarı gömülü halde ölü bulunmuştu. Zekiye Zont'tan çaldıkları altınların bir kısmını satmak için gittikleri kuyumcuda gözaltına alınan Kenan Zont ve Ali Zont, önce kuzenleri Osman Zont'u ardından da annesi Zekiye Zont'u kolundaki bilezikler için öldürdüklerini itiraf etti.

Öte yandan şüpheli Ali Zont'un olaydan sonra teşhis için morga geldiği ve "Akşam oraya gittim, iki kişi vardı. Onların eşkalini tanıyorum' dediği öğrenildi. Ayrıca anne Zekiye'nin, oğlu Osman'ı evlendirmek ve ev almak için bilezik biriktirdiği öğrenildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken anne ve oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi.