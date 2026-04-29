Anne olmak için gün sayıyordu... Karnındaki bebeğiyle toprağa verildi

Bir yıl önce evlenerek dünya evine giren ve anne olmak için gün sayan Sultan Kuduş, hamileliğinin 9'uncu ayında anne ve babasıyla birlikte son kontroller için hastaneye doğru yola çıktı. Hamile kadının içinde bulunduğu otomobil hastane yolunda trafik kazasına karıştı. Kazada ağır yaralanan Sultan Kuduş, olay yerine gelen Ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ne anne ne de bebeği hayata tutunamadı. Yakınlarını yasa boğan feci kazanın ardından genç kadın, karnındaki 9 aylık bebeğiyle birlikte memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göz yaşlarıyla toprağa verildi. Hayatını kaybeden genç kadının, dünyaya gelmesini beklediği bebeğine "Asel Mihra" ismini vereceği öğrenildi.

