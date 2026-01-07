‘Anne Oteli’ hastalara sıcak yuva oluyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sağlık hizmetine erişimde güçlük yaşayan anne adayları "Anne Oteli"nde misafir ediliyor. Yüksekova Devlet Hastanesi, yolları kapanan köylerden ve çevre ilçelerden gelen gebeler için "Anne Oteli" hizmeti veriyor. Anne adayları, doğum öncesi ve sonrasındaki kritik süreçleri bu merkezde güven içinde geçiriyor. Hastanede görev yapan Ebe Sare Ulalı, Anne Oteli'nin sağladığı imkânların hem bebek sağlığı hem de anne konforu açısından önemli olduğunu vurgulayarak "Sadece barınma değil; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçlere dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler de veriyoruz" dedi. Modern tıbbi donanımı ve "Anne Dostu" uygulamalarıyla dikkat çeken hastane, sadece çevre illere değil, sınır komşuları İran ve Irak'tan gelen hastalara da kapılarını açıyor. Sağlık turizmi kapsamında bölgeye gelen yabancı anne adayları, doğum süreçlerini uzman personel gözetiminde tamamlıyor.