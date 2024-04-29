Anne sevgisi prematüre bebekleri iyileştiriyor

Türk Neonatoloji Derneği (TND), yenidoğan dönemi olarak adlandırılan hayatın ilk 1 ayı içinde ortaya çıkan hastalıkların önlenmesi, bu dönemdeki hastalıkların en kısa zamanda teşhis ve tedavileri ile ilgili gelişmelerin izlenmesi böylece Türkiye'deki bebek ölümlerinin azaltılması amacına uygun olarak hizmet veriyor. Bu sene 24-28 Nisan arasında Antalya'da gerçekleştirilen 31. Ulusal Neonatoloji Kongresine bin civarında hekim, hemşire ve firma temsilcisi katıldı. TND Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, zamanından erken doğan bebeklere prematüre dendiğini anlatarak, her 10 bebekten 1'inin zamanından önce doğduğuna dikkat çekti. Koç, "500 gram doğan bebeği bile yaşatabiliyoruz. Türkiye'de bebek ölüm hızı ciddi olarak düştü. Prematürelerin yoğun bakım sürecinde aileleriyle özellikle de anneleriyle birlikte daha fazla vakit geçirmelerinin, annelerinin göğsünde "Ten Tene Temasla" büyümeleri bebeklerin yaşam şansını, nörolojik gelişimlerini iyileştirip, anne sütü alma oranlarını arttırıyor. Bebekler için çok önemli bir sorun olan enfeksiyon oranlarını azaltıyor." dedi.