Anne sevinci

Bursa'da yaşayan U. K. 2018'de çalışmak için gittiği Almanya'da sevgilisi R.S.'den 'N.' adında bir oğlu oldu. Ancak U.K., annesini ziyaret için geldiği Bursa'da, kaybolduğunu söyleyip oğlunu kaçırdı. R.S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. U.K., 2 yıl önce kalp krizi sonucu öldü. 7 yıl izine rastlanılmayan N.'nin babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde tutulduğu tespit edildi. Çocuk 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Babaanne H.S. ile evin sahibi olan U.K.'nin halasının oğlu R.M. tutuklandı.

TANIŞIP OYNADILAR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınan küçük çocuğa, annesi ile ilgili sürekli olumsuz ifadeler kullanıldığı iddia edildi. Almanya'dan Bursa'ya gelen R.S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk etapta annesi olduğu söylenmeyen R.S.'ye temkinli ve soğuk davranan çocuğa önceki gün yeniden kuruma gelen R.S.'nin annesi olduğu söylendi. R.S. ile oğlu arasındaki görüşme pedagog eşliğinde gerçekleşirken, anne ile oğlun oyun oynayarak zaman geçirmesi sağlandı. Annesi ile bu süreçte yakın ilişki kurmaya başlayan çocuğa, oyun oynadığı kişinin isminin R. olduğu ve annesi olduğu söylendiğinde şaşırıp, "R. kötü değil miydi ya ama iyiymiş" dediği öğrenildi. DNA testi sonucu R.S.'nin annesi olduğu kesinleşirse, çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme raporlar doğrultusunda çocuğun geleceğine karar verecek. DHA