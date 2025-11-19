Anne ve ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aile içinde yaşanan tartışma korkunç bir faciaya dönüştü. Bağlar ilçesinde yer alan Batıkent Semti'ndeki bir binada, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Emre Torgut, 52 yaşındaki annesi İlknur Torgut ve 26 yaşındaki ağabeyi kardeşi Onur Torgut'u pompalı tüfekle vurdu. Silah seslerini duyan komşular, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede anne İlknur ve oğlu Emre Torgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve oğlu otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli Emre Torgut'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Annesi ve kardeşini öldüren Emre Torgut'un geçen yıl intihara teşebbüsten kaydı olduğu bildirilirken, ifade işleri amacıyla emniyete götürüldü.

SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bağlar Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Tarkan Gezer ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gezer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.