Haberler Yaşam Haberleri Anne ve babasını defalarca bıçaklayarak katletmişti! O caninin ifadesi kan dondurdu: Mutfaktan bıçağı alıp…
Giriş Tarihi: 18.05.2026 14:06 Son Güncelleme: 18.05.2026 14:08

Konya’nın Meram ilçesinde aile faciası tüyler ürpertti. Annesi Nazife Çiğdem Dinçer’i 20, babası Gökhan Dinçer'i de 10 defa bıçaklayarak canice katleden evlat Cihan Dinçer çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dinçer psikolojik sorunlarını öne sürerken mahkemedeki savunması pes dedirtti. İşte detaylar…

Meram ilçesinde Havzan Mahallesi'nde önceki gün saat 13.00 sıralarında bir parkta üzeri kanlı bir kişinin yattığını gören çevredekiler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese giden polis, kıyafetleri ve kanlı elinde hafif kesik yarası bulunan Cihan Dinçer ile karşılaştı.

AİLESİNİ CANİCE KATLETTİ

Dinçer, polise anne ve babasını öldürdüğünü söyledi. Dinçer'in ifadesi doğrultusunda Benekli Sokak'taki evlerine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri giren polis, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veterinerler Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cihan Dinçer de gözaltına alındı.

DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

3 çocuk annesi Nazife Çiğdem'in, yapılan otopsisinde vücudunda yaklaşık 20, eşi Gökhan Dinçer'in de yaklaşık 10 bıçak yarası tespit edildi. Veteriner çift, dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KRİZ ANINDA YAPTIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cihan Dinçer, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dinçer'in mahkemedeki ifadesinde, kriz anında bıçağı mutfaktan aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

