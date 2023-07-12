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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Anne ve babasını öldürüp polisi bekledi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anne ve babasını öldürüp polisi bekledi
İstanbul'da Bayrampaşa'da yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş önceki akşam annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş'ı (57) bıçakla yaraladı. Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aktaş çifti, hastaneye kaldırıldı. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı.

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Anne ve babasını öldürüp polisi bekledi
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