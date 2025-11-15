Anne ve iki çocuğu Bolvadin’de toprağa verilecek

Böcek ailesinin memleketi Afyorkarahisar ve Isparta'ya acı haber düştü. Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara Köyü nüfusuna kayıtlı Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerinin toprağa verileceği yer belli oldu.

BOLVADİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tatilin cehenneme döndüğü olayın ardından anne Çiğdem Böcek, Masal Böcek ve Kadir Muhammet Böcek'in cenazeleri Afyorkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirildi. Öğleyin Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazını ardından anne ve 2 çocuğu ilçe mezarlığında toprağa verilecek.