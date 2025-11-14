Anne ve iki çocuğunun acı haberi Isparta’ya düştü

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan gurbetçi Böcek ailesi, tatil için geldikleri İstanbul'da Ortaköy'de kokoreç ile midye yemelerinin ardından fenalaştı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Faciada anne Çiğdem Böcek'de hayatını kaybederken, baba Servet Böcek entübe edildi.

Böcek ailesinin memleketi Afyorkarahisar ve Isparta'ya acı haber düştü. Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara Köyü nüfusuna kayıtlı Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerinin nerede toprağa verileceği henüz belirlenmedi. Babanın Afyonkarahisar Sandıklı nüfusuna kayıtlı, Hamburg Havalimanı'nda görevli olduğu ve ailece tatil için Türkiye'ye geldikleri belirtildi.