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Giriş Tarihi: 18.3.2025 20:57 Son Güncelleme: 18.3.2025 21:04

Anne ve kızı evde ölü bulundu

Afyonkarahisar'da kendilerinden haber alınamayan anne ve kızı evlerinde doğal gazdan zehirlenmiş halde bulundu.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Anne ve kızı evde ölü bulundu

Afyonkarahisar İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda bir apartmanın 2.'nci katında yaşayan M.A. ile kızı E.A'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler M.A'nın oturma odasındaki koltukta, kızı E.A'yı ise mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Anne ve kızı evde ölü bulundu
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