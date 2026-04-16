Hatay’da kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı: Katilleri akrabaları çıktı! Kolundaki altınlar için boğarak öldürmüş!

Olay Hatay'ın İskenderun İlçesinin Akçay Mahallesi Avluk Yaylası mevkiinde bulunan dere yatağında ateşli silahla vurulmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunması ile başladı. Parmak izinden cesedin 24 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirleyen Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
AKRABALARI GÖZALTINA ALINDI
Yaptığı çalışmalarla Osman Zont'un annesinin de kayıp olduğunu tespit eden Jandarma ekipleri yayla yolu güzergahı ve ilçe merkezine ait kamera kayıtları ile yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde olayla ilgili Zont ailesinin akrabaları A.Z. ve K.Z. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
ÖNCE OĞLUNU SONRA ANNESİNİ ÖLDÜRDÜK
Gözaltına alınan A.Z. ve K.Z. yapılan sorgulamalarında suçlarını itiraf etti. Şüpheliler kan donduran itiraflarında O.Z.'yi Avluk Yaylası'nda ateşli silahla öldürdükten sonra ormanlık alana bıraktıkları, ardından annesi Z.Z.'yi kolundaki altınları almak amacıyla ikametinde boğarak öldürdükleri ve Sakıt Yaylası'nda ormanlık alana gömdüklerini belirttiler.
BİLEZİKLERİ KUYUMCUYA SATMIŞLAR!
Talihsiz kadından aldıkları bileziklerin bir kısmını kuyumcuya sattıklarını, bir kısmını da gömdüklerini itiraf eden şüphelilerin gösterdikleri 2 adreste yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette altınlar, suçta kullanılan av tüfeği ve maktullere ait kıyafetler ele geçirildi.
ALTINI İÇİN AKRABALARINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Altınları için akrabaları Osman Zont ve annesi Zekiye Zont'u acımasızca katleden A.Z. ve K.Z. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere sevk edildi. Hakim önüne çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.