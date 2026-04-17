Anne ve oğlunu altın için katlettiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont (33) başından vurulmuş halde, annesi Zekiye Zont (54) ise toprağa yarı gömülü halde ölü bulundu. Anne ve oğlunun, akrabaları tarafından öldürüldüğü ve katillerin ailenin yaşadığı evden çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı. Akçay Mahallesi Bekbele Yaylası'nda önceki gün gece saatlerinde hayvanlarını otlatan bir çoban, ormanlık alanda bulunan dere yatağında başından vurulmuş halde bir erkek cesedi görünce durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde cesedin Osman Zont'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, genç adamın annesinin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı.





AKRABALARI TUTUKLANDI

Çevrede incelemelerini sürdüren ekipler, ilçenin yamaç paraşütü alanında anne Zekiye Zont'un da toprağa yarı gömülü halde cesediyle karşılaştı. Anne-oğulun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma soruşturmayı derinleştirirken, Zont'un akrabası, A.Z. ve K.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesinde, annenin altınlarını çaldığı ve Osman Zont'u gönül ilişkisinden dolayı öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi. A.Z. ve K.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.