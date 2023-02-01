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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Anneanne ile torun sobadan zehirlendi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Anneanne ile torun sobadan zehirlendi
Isparta'da anneanne ile 9 yaşındaki torunu sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi. Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde, Şerife İlhan (65) ile torunu Ecrin Ünlü'den (9) haber alamayan akrabaları kapıyı kırarak eve girince anneanne ile torununun yerde hareketsiz yattığını gördü.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anneanne ile torununun sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü'nün Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatili nedeniyle anneannesini ziyarete geldiği öğrenildi.

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Anneanne ile torun sobadan zehirlendi
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