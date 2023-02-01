Anneanne ile torun sobadan zehirlendi

Isparta'da anneanne ile 9 yaşındaki torunu sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi. Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde, Şerife İlhan (65) ile torunu Ecrin Ünlü'den (9) haber alamayan akrabaları kapıyı kırarak eve girince anneanne ile torununun yerde hareketsiz yattığını gördü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anneanne ile torununun sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü'nün Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatili nedeniyle anneannesini ziyarete geldiği öğrenildi.