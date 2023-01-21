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Giriş Tarihi: 21.1.2023 11:23 Son Güncelleme: 21.1.2023 13:39

Anneannesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip, yangın çıkardı

Antalya’da madde bağımlısı Okan Altay (28), anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi hemşire Filiz Kaplan’ı (46) mutfağa kilitleyip evi yaktı. Çetinkaya ve kızı Filiz Kaplan feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Okan Altay tutuklandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Anneannesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip, yangın çıkardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi bağlı Güvenlik Mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana gelmişti. Görgü tanıklarının beyanına göre 5 litrelik bidonla gelen Okan Altay, şahıs anneannesiyle sözlü olarak tartıştığı bu sırada üst katta oturan teyzesi Filiz Kaplan KADES butonuna basarak aşağı indi.

YANGIN ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine annesi Yeliz Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde doğalgazdan kaynaklı evde yangın çıktı. Yangın söndürülemeyince anne Yeliz Çetinkaya dışarıya yangın tüpü almaya çıktı. Bu sırada evde patlama sesi meydana geldi. Ancak hayatını kaybeden yakınları ise, "Olayda alacak verecek meselesi yok. Okan ananesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip evde yangın çıkartmış. 5 litrelik bidon ile eve geldiğini görenler var. Bu bir cinayet" diyerek yaşanan vahşete dikkat çektiler.

DİNAR'A GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hülya Çetinkaya ve Filiz Kaplan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Afyorkarahisar'ın Dinar ilçesine götürüldü. Cenazeleri almaya gelen Filiz Kaplan'nın yakınları olayda alacak verecek meselesinin bulunmadığını belirterek basın mensuplarına saldırdı. Polisin zamanında müdahalesi ile olay güçlükle önlendi.

TUTUKLANDI

Yaşanan korkunç olayın ardından gözaltına alınan Okan Altay cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde bir şey hatırlamadığını söyleyen zanlı çıkarıdığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anneannesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip, yangın çıkardı
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