Anneannesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip, yangın çıkardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi bağlı Güvenlik Mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana gelmişti. Görgü tanıklarının beyanına göre 5 litrelik bidonla gelen Okan Altay, şahıs anneannesiyle sözlü olarak tartıştığı bu sırada üst katta oturan teyzesi Filiz Kaplan KADES butonuna basarak aşağı indi.
YANGIN ÇIKTI
Tartışmanın büyümesi üzerine annesi Yeliz Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde doğalgazdan kaynaklı evde yangın çıktı. Yangın söndürülemeyince anne Yeliz Çetinkaya dışarıya yangın tüpü almaya çıktı. Bu sırada evde patlama sesi meydana geldi. Ancak hayatını kaybeden yakınları ise, "Olayda alacak verecek meselesi yok. Okan ananesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip evde yangın çıkartmış. 5 litrelik bidon ile eve geldiğini görenler var. Bu bir cinayet" diyerek yaşanan vahşete dikkat çektiler.
DİNAR'A GÖTÜRÜLDÜ
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hülya Çetinkaya ve Filiz Kaplan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Afyorkarahisar'ın Dinar ilçesine götürüldü. Cenazeleri almaya gelen Filiz Kaplan'nın yakınları olayda alacak verecek meselesinin bulunmadığını belirterek basın mensuplarına saldırdı. Polisin zamanında müdahalesi ile olay güçlükle önlendi.