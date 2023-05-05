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Giriş Tarihi: 5.5.2023 23:20 Son Güncelleme: 5.5.2023 23:30

Anneler Günü 2023 tarihi için geri sayım! Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün?

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Hediye fikirleri arama geçmişlerindeki yerini alırken bu özel günü kaçırmak istemeyenler takvim üzerinde tarih kontrolü yapıyor. Hediyelerini vermek için hazırlanan çocuklar Anneler Günü’ne kaç gün kaldı sorusuna yanıt arıyor. Dünyada ve Türkiye’de tarihi farklılık gösterebilen annelere adanmış bu anlamlı günde sevgilerini çeşitli yollarla ifade etmeye hazırlananlar soruyor: 2023 Anneler Günü ne zaman, hangi gün, Mayısın hangi haftası, kaçıncı pazarı? İşte, tüm merak edilenler…

Anneler Günü 2023 tarihi için geri sayım! Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün?

Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün soruları gündemdeki yerini aldı. Her yıl Mayıs içerisinde Pazar gününe denk gelen bu özel gün için hazırlıklar yapılmaya başladı. Birçok ülkede Türkiye'de olduğu gibi Mayıs ayı içerisinde kutlanan Anneler Günü kökenin bir gelenek olarak çok eskiye dayandığını aktaran kaynaklar da mevcut. Hediyelere dair şimdiden araştırmalar başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman 2023? İşte, tarihi…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Türkiye'de ve birçok ülkede Anneler Günü Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak kutlanan bu özel gün bu yıl aynı zamanda 2023 Türkiye Genel Seçimlerinin yapıldığı gün olacak.

Buna göre Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler Günü, bir gelenek olarak değerlendirildiği dönemlerde yani Antik Yunanların Yunan mitolojisinde yer alan anne rolünü üstlenmiş Rhea onuruna verşken ilkbahar festivallerine dayanıyor. Antik Romalılar ise ilkbahar festivallerini bereket ile simgeleşen Kibele adına düzenliyordu. Bu isim de mitolojide çoğu zaman anne figürü ile bağdaştırılmıştır.

Modern dönemde ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Çiçek

Parfüm

Saat

Küçük ev aletleri

Şal

Dekorasyon ürünleri

Elbise

Aksesuar Takı

Ayakkabı

MAYIS AYI ÖZEL GÜN VE HAFTALAR

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü

12-18 Mayıs: Hemşireler Haftası

14 Mayıs: Anneler Günü

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

29 Mayıs: İstanbul'un Fethi

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak kutlanan Babalar Günü bu yıl 18 Haziran tarihine denk geliyor.

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Anneler Günü 2023 tarihi için geri sayım! Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün?
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