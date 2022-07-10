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Giriş Tarihi: 10.7.2022 13:21 Son Güncelleme: 10.7.2022 13:27

Anneler, Kurban Bayramı’nda da evlat nöbetinde

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile birlikte ailelere bayram ziyaretinde bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Anneler, Kurban Bayramı’nda da evlat nöbetinde

Terör örgütünün dağa kaçırdığı çocukları için HDP önünde eylem yapan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1041'inci gününde de devam etti. Çocuklarından ayrı girdikleri Kurban Bayramı'na hüzünle giren annelere destek ziyaretleri de sürüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile birlikte ailelere bayram ziyaretinde bulundu. Gözü yaşlı annelerin, bayramını tek tek kutlayan Bakan Yardımcısı Ersoy, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Annelerin çocuklarına kavuşmaları için devletin her türlü mücadeleyi annelerle birlikte verdiğine söyledi.

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Anneler, Kurban Bayramı’nda da evlat nöbetinde
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