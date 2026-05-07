Annelik değersizleştirilemez

Giriş Tarihi: 7.05.2026

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı televizyon programında Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş "Mesele ne evcil hayvanı besleyen ailelerdir ne de bir hayvan sevgisidir. Mesele aile kavramıdır. Annelik, babalık kavramının içinin tamamen boşaltıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, NSosyal hesabından da konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

