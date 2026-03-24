Annem rüyamda ‘vur’ dedi

Konya'da geçtiğimiz yıl 13 Nisan'da Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi üzerindeki bir döner salonunda, Muammer Dutar (47), sahibi olduğu ve Harun Çapar'ın (34) işlettiği dönerci salonunda tüfekle vurularak öldürüldü.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılaması yapılan Harun Çapar, cezasında hiçbir indirim uygulanmadan 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında Çapar'ın olaydan bir hafta önce rüyasında annesini gördüğünü ve kendisine 'Dükkânını dağıtanı vur' dediğini, bu nedenle ikametinde bulunan tüfeği işyerine götürüp sakladığı, Dutar'ı da görünce vurduğu, olayı planladığı ifade edildi.