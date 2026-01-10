İstanbul Kartal'da 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'tan haber alamayan ailesinin ihbarıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilmaç'ın eski eşi D.D. ve çocukları E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. gözaltına alındı. Talihsiz kadının oğlu E.D., ifadesinde "Annemi, babam boğarak öldürdü ve Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdü" dedi. Soruşturmada Dilmaç'ın eski eşi D.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Dilmaç'ın cansız bedeninin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.