İstanbul Fatih'e bağlı Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Semiha Deniz son yolculuğuna uğurlanırken katil koca Emrah Deniz'in ifadesi ortaya çıktı.
KAYINBİRADERİYLE TARTIŞTI
Cinayetin ardından motosikletle olay yerinden kaçan ve kısa süre sonra yakalanan tekstil işçisi şüpheli koca Emrah Deniz, gözaltına alındı. Olay günü uzaklaştırma kararını ihlal ve tehditten adliyede duruşması görüldüğü öne sürülen Emrah Deniz'in duruşma çıkışı kayınbiraderiyle tartıştığı, eve gidip ruhsatsız silahı aldıktan sonra okulun önüne gittiği iddia edildi.
"KAFASINA DAYADIM"
Deniz'in emniyetteki ilk beyanında, "Çocukları görmek için okulun önüne gittim. Tesadüfen Semiha ile karşılaştım, tartışma yaşadık. Cep telefonuyla çekmeye başladı, korkutmak için silahı çıkarıp kafasına doğrulttum. Kurma kolunun çekili olduğunu unutmuşum, iteklerken bir anda patladı" dediği öne sürüldü. Öte yandan çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Deniz'in daha önce de 15 ay kadar cezaevinde yattığı öne sürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görgü tanığı öğretmenler, failin önce Semiha Deniz'e fiziksel şiddet uygulamaya çalıştığını ancak çevredeki kadın velilerin Semiha'yı korumaya çalıştığını aktardı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Talihsiz kadını son yolculuğuna uğurlamak isteyenler Ramazan Efendi Camii'nin avlusunu doldurdu. Babası tarafından canice öldürülen annesini son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlayan Eda Deniz 'Annemi nereye götürüyorlar?' diyerek sinir krizi geçirdi. Tekbir sesleriyle son yolculuğa uğurlanan iki çocuk annesi Semiha Deniz, Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.