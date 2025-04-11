Annenin soba yaktığı prefabrikte dehşet!

Sakarya'nın Taraklı İlçesi Hark Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde çalışan ve O.B.'ye ait baraka tarzı prefabrikte kalan aile dehşeti yaşadı. Çiftlikte çalışan 38 yaşındaki baba Serdar K. kümeste çalışırken, 35 yaşındaki anne Deniz K. ise aniden bastıran kar nedeniyle soba odun almak için prefabrik yapıdan çıktı. Ancak soba bir anda alev alıp prefabriği sardığı o anlarda ailenin 4 yaşındaki çocuğu Çınar K. ile 3 yaşındaki kardeşi Cansu K. alevlerin arasında kaldı. Bir anda alev topuna dönen baraka tarzı prefabrik yapıda çıkan yangını gören anne Deniz K. çocuklarını kurtarmak için prefabriğe koştu. Alevlerin sardığı yapıdan çocukları çıkarmak isteyen anne ne yaptıysa çocuklarına ulaşamadı. Çocuklarını kurtarmak isteyen annenin çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu anlarda durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbar etti. Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin güçlükle kontrol altına aldığı prefabrike yapıdan Çınar K. ile Cansu K.'nin cesetlerine ulaşan ekipler, talihsiz çocukları ceset torbasına koydu. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı inceleme sonrasında Jandarma Kriminal Ekibi gerekli delil toplama işlemlerini yaptı. Talihsiz çocukların bedenleri Geyve Devlet hastanesi morguna kaldırıldığı olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaşanan yangın faciası sonrasında Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Valilik yaptığı açıklamada, " Sakarya İli Taraklı İlçesi Harkköy Mahallesi'nde, 11 Nisan 2025 günü saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. O. B. isimli şahsa ait evde meydana gelen yangında, evde ikamet eden S.K. (38) ve D.K. (35) isimli şahısların çocukları olan Ç.K. (4) ve C.K. (3) maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebine ilişkin olarak ilgili birimlerce gerekli incelemeler başlatılmış, olayla ilgili tahkikata devam edilmektedir. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" sözlerine yer verdi.