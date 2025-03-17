Annesi balkondan düşüp öldü, babası sanık oldu... Çocuğa kayyum talebi

İstanbul Ümraniye'de 2022'nin mart ayında evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın (29) ölümünden 'cinayet' çıktı. Şüpheler Acar'ın ailesinin, 'Kızımız şiddet mağduruydu' demesiyle başladı. Savcılık, genç kadının eşi Erol Acar'dan (34) iki ayrı şikâyetinin olduğunu belirledi. Olayla ilgisinin olmadığını belirten şüpheli eş, kadının mutfakta olmadığını, aşağıya baktığında düştüğünü gördüğünü söyledi ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Korkunç olayın kilit tanığı çiftin 9 yaşındaki kızı B.A. olay günü tartıştıklarını, babasının annesini dövdüğünü anlattı. Savcılık, 'Şüphelinin eşini 3. kattan aşağı attığı yönünde yeterli şüphe oluştu" dedi. "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Acılı anne Cemile Ayfer Gürsel ise kızı ölmeden önce defalarca şikâyetçi olduğunu belirterek, "Kızımın kafasını bardakla yarmış. Dikiş attırmak için de sünnetçiye götürmüş" dedi. Sanığın eltisi ise Ece'nin intihar edecek biri olmadığını, ertesi gün için plan yaptıklarını söyledi.Mahkeme, bir sonraki celse çiftin kızı B.A.'nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Tanığın 15 yaşından küçük olması ve kanuni temsilcisi olan sanıkla aralarındaki menfaat çatışmasının oluşma ihtimaline dikkat çeken mahkeme, küçük çocuğa kanuni temsilcisi adına beyanlarda bulunabilecek temsil kayyumu gerektiğini belirtti. Çocuğa temsil kayyumu atanması için sulh hukuk mahkemesine yazı yazılmasına karar verildi.