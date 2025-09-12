Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran genç, hayatını kaybetti

Aksaray'da önceki gün komşusu Kuddusi Altıparmak (25) ile annesi Medine Tan (42) ve 11 yaşındaki kardeşi Umut Tan'ı vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Tan (18) tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Medine Tan ile Umut Tan'ın da durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kuddusi Altıparmak, "Akşam üç arkadaşımızla servisten indik, evimize doğru yürürken parkta Ömer ile karşılaştık. Birden ateş etmeye başladı. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Çok şaşkınım" dedi. Baba İlhan Tan (45) ise oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı.