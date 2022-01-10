Annesi öldü babası terk etti! Engelli Suna’ya aile oldular





Gönüllü olarak ben evladım olarak kabul ettim. Artık büyüdüğü için bakımı biraz zor. Yaşı büyüdü, kilo aldı, kronik hastalığı var, tıkanma yapıyor, astım bronşiti var. Suna bizim ailemizin bir parçası oldu artık. Üç çocuğum vardı, Suna'yla birlikte artık 4 evladım var. Hepimiz çok seviyoruz. Bedensel olarak hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor maalesef, konuşamadığı için de ağladığı zaman yemek istediğini anlayabiliyorum artık. Her ihtiyacını da severek, isteyerek, gönülden yapıyorum" dedi.