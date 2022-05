Annesi ölen, babası terk eden engelli Emirhan’a teyzesi annelik yapıyor

Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 13 yaşındaki Emirhan Ümitalan'ın annesi Fidan Ümitalan (41) 2019 yılının Ocak ayında vefat etti. Annesinin ölümünün ardından iddiaya göre baba Özcan Ümitalan ise yakınlarına, 'Ben bu çocuğa bakamam karakola götürüp bırakın' dedi. Bunu duyan teyze Emirhan'ın sevgi evlerinde büyümesini istemedi ve yeğenine kucağını açtı.

BEBEK GİBİ İLGİLENİYOR

4 yıldır yeğeninin bütün bakımlarını üstlenen 3 çocuk annesi Filiz Şeroğlu, Emirhan'ı kendi evlatlarından ayırmadı. Rehabilitasyon merkezine yeğenini götürüp getiren teyze, Emirhan ile bir bebek gibi ilgileniyor. Teyze Şeroğlu, "Annesinin ölümünden sonra Emirhan bir süre ablasında kaldı. Daha sonra babasıyla yaşamaya başladı. Ancak babası, bakamadığını, polis merkezinin önüne bırakacağını söylemesi üzerine üzerine teyze hiç tereddüt etmeden yeğenine sahip çıktı.

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi tarafından "Yılın annesi" seçilen fedakar teyze, "Benlik hiçbir sorun yok. Önemli olan sağlıklı olmak, engelli olmak değil ve engelleri aşmak. Hepimiz engelli adayıyız. İyi ki de Allah'ım nasip etmiş Emirhan'a bakıyorum. Yeğenim yürüyemiyor, konuşamıyor. Altına bezini ben bağlıyorum, yemeğini ben yediriyorum. Acıktım, altıma yaptım diyemiyor. Okula gidiyor. Evimizin neşe kaynağı. Bana anne eşime baba diyor. Anne olmak çok farklı bir şey. Evladı için insan her şeyi yapabilir. Rabbim iyi ki de Emirhan'ı bana nasip etmiş. O her şeyim benim. Psikolojimi düzeltiyor. Öptüğüm, kokladığım zaman her şeyi unutuyorum. Cennet kokusu var onda" şeklinde konuştu.