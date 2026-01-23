Annesi programlara çıkıp oğlunu aramıştı: Kayıp genç organize operasyonunda yakalandı

ANNESİ CANLI YAYINDA İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Canlı yayına katılan anne Ayşe Arslan ise Fırat Ç.nin 28 yaşında olduğunu, hem Enes'ten hem de Serenay'dan on yaş büyük olduğunu belirterek çocukları kandırdığını iddia etti. Arslan, çevreden Fırat Çağın hakkında hiç olumlu bir şey duymadığını, söz konusu kişinin "tetikçi" olduğunu, para karşılığında insan vurduğunu ve yaşı küçük olduğu için suçu oğluna ve Serenay D.'ya atacağını öne sürmüştü.