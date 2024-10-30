Annesine saldıran babasını öldürdü

İstanbul Ümraniye'de 27 yaşındaki Ayşe A., annesine saldırdığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı babası Atalay A.'yı (60) bıçakla öldürdü. Dumlupınar Mahallesi'nde geçen cumartesi akşamı iddiaya göre Atalay A. eve alkollü bir şekilde geldi ve eşi S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında eline bıçak alan adam, eşinin üzerine yürüdü. Araya kızı girince iddiaya göre bıçak yere düştü. Bıçağı alan kızı Ayşe A., Atalay A.'yı bıçakladı. Atalay A. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Atalay A.'yı hastaneye kaldırdı. Atalay A. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olayın ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, katil zanlısı Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf eden Ayşe A., "Sürekli eve alkollü gelip anneme ve bana şiddet uyguluyordu. Olay günü yine tartışma çıktı. Annemin üzerine eline aldığı bıçakla yürüdü. Ben de araya girdim. Bıçak yere düşünce elime aldım olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü. Ayşe A. dün sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.